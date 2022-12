Il governo francese non ha appena annunciato «un blackout continuo»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il 1° dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ilavrebbe «undalle 8:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale. Lo scorso 6 ottobre ilhail piano di sobrietà energetica con l’obiettivo di raggiungere una riduzione del 10 per cento dei consumi energetici nel Paese entro il 2024. In nessun punto del piano è previsto untotale energetico in un giorno specifico o in più giorni. Lo scorso 18 novembre, Thomas Veyrenc, direttore esecutivo responsabile della divisione strategica di Réseau de ...