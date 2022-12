Gallarate | incendio in una palazzina | morta una 78enne e otto persone in ospedale per sintomi da intossicazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un donna di 78 anni è, nell’della sua abitazione, in unadi corso Leonardo Da Vinci a(Varese). A quanto emerso nessun’altra persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo.hanno fatto ricorso al pronto soccorso, ma nessuna sarebbe in gravi condizioni: hannodaa causa del fumo. Sltre 24sono stati valutate dai soccorritori sul posto. Le fiamme, sulle cui cause saranno svolti approfonditi accertamenti, hanno invaso l’appartamento rapidamente, forse a causa della presenza di ossigeno (utilizzato dalla vittima per una patologia di cui soffriva) non lasciandole scampo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, sia dalla provincia di Varese che ...