Al test per patente con microcamera e auricolari | 3 denunce

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per superare l'esame teorico per ladi guida si erano organizzati con microcamere, modem,e tablet, ma sono stati scoperti. La prova è stata annullata e sono stati denunciati dalla ...

NordVPN: l'Offerta di Natale è ottimarisparmio e sicurezza Risparmia senza rinunciare alla ... Secondo recentila larghezza di banda illimitata fornita da NordVPN può raggiungere anche ...Nella casa del Grande Fratello Vip , Edoardo Tavassi ha messo in atto una nuova strategia, fatta dicapire se Micol Incorvaia ha un interesse genuino nei suoi confronti. Oriana Marzoli: 'Ho un ritardo'. La confessione choc dopo il massaggio ad Antonino Spinalbese Gf Vip, il video choc di ...Il marchio di GM ha ufficializzato i nomi dei piloti che si aggiungeranno ai due titolari per la stagione 2023: il veterano di IndyCar correrà a Daytona con Bourdais e Van Der Zande, mentre il britann ...L'Italia è conosciuta per i suoi incredibili marchi premium ... d'arte dove sarà possibile vedere e scoprire il brand e le auto, oltre che a prenotare un test drive, ma presto il brand si espanderà ...