AEW | Tony è stato subito favorevola al match tra Ospreay ed Omega

(Di venerdì 2 dicembre 2022)edcollideranno in uno deiche sta già mandando in trepidazione i fan di tutto il mondo a Wrestlekingdom 17. Per il canadese sarà un ritorno “in patria” dopo i suoi trascorsi nipponici. Ovviamente per lui doveva esserci il consenso da parte del Patron della AEW che non si è fatto minimamente problemi. La situazione Sappiamo che la AEW e la New Japan sono federazioni “amiche” in quanto si è anche tenuto il super evento “Forbidden Door” che le ha viste entrambbe coinvolte. Inoltre, oltre ad essere un uomo di business è anche un vero e sfegatato appasionato di wrestling e quindi la sua eccitazione per questo incontro è pari a quella dei fan. Infine il parere “positivo” di Khan c’era già quando i due atleti iniziarono con le loro schermaglie su Twitter.

