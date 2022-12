Calciomercato.com

Commenta per primo Con il gol di oggi al Canada Youssef En - Nesyri è entrato nella storia della nazionale marocchina. Il classe '97 del Siviglia è l'unico giocatore delad aver segnato in due edizioni di un Mondiale: prima della rete a Qatar 2022, infatti, aveva già timbrato il cartellino nel 2018 in Russia.Quando Halima Cissé e suo marito Abdelkader Arby sono arrivati in sala parto, i medici sono rimasti scioccati nello scoprire che la ... Marocco, il record di En Nesyri | Nazionali Belgio-Marocco 0-2, la cronaca del match: impresa del Marocco che stende un pessimo Belgio. Reti di Sabiri e Aboukhlal.Dopo le occasioni fallite nella prima frazione, la rete su rigore che lui stesso si è procurato: è l'ottavo centro per lui in una fase finale della Coppa del Mondo ...