Jobtech | la startup chiude aumento di capitale da 6 mln di euro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Milano, 1 dic. (Adnkronos) -, la prima agenzia per il lavoro digitale nata in Italia, annuncia la chiusura di un round d'investimento Series A da 6 milioni di. L'operazione è stata guidata da Oltre Impact - il primo fondo con focus impact italiano che investe in imprese ad impatto sociale o ambientale, che abbiano business model validati ed alto potenziale di sviluppo; hanno creduto nel progetto anche Lumen Ventures, fondo d'investimento regolamentato che svolge attività di Venture Capital su società ad alto potenziale tecnologico, e altri investitori. Per la tech company italiana si tratta di un nuovo traguardo, che arriva alla fine di un anno contraddistinto da grandi successi: 10 milioni di fatturato (+156% rispetto al 2021), 70 dipendenti, 400 clienti in tutta Italia. Su tutto, la soddisfazione di aver contribuito a smuovere il mercato ...

Forbes Italia

Cosa faFondata nel 2020, durante il lockdown, con l'obiettivo di usare la tecnologia per ... favorendone il miglior incontro possibile nel mercato del lavoro, laopera seguendo una ...È questa la filosofia che, in tempi record, ha portato al successo unafrancese (una cosiddetta) che punta a rivoluzionare in chiave digitale tutti i processi che regolano i servizi ... La startup italiana Jobtech ha raccolto 6 milioni di euro per rendere più equo il mondo del lavoro Milano, 1 dic. (Adnkronos) – Jobtech, la prima agenzia per il lavoro digitale nata in Italia, annuncia la chiusura di un round d’investimento Series A da 6 milioni di euro. L’operazione è stata guidat ...La scaleup di recruiting chiude l'investimento che vede la partecipazione anche del fondo venture capital Lumen Ventures ...