I funzionari ucraini non «stanno acquistando immobili in Svizzera» con i soldi americani

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’11 novembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che gli Stati Uniti avrebbero donato 50 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina per fronteggiare l’invasione russa, ma che con parte di questii «in». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. La notizia priva di alcun riscontro è stata pubblicata originariamente l’8 giugno 2022 da Newspunch, sito noto per diffondere disinformazione su svariate tematiche (qui e qui). Nell’articolo vengono mostrati tre presunti documenti del registro fondiario svizzero che dimostrerebbero l’acquisto di proprietà multimilionarie nella città di Gstaad () da parte di tre...

