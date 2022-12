Leggi su internazionale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Alcuni consigli per essere il miglior possibile nelle prossime settimane. 1) Pensa lateralmente o a spirale invece che in linea retta. 2) Risolvi con disinvoltura i problemi sognando a occhi aperti. 3) Cerca di non ferire nessuno inconsapevolmente.... Leggi