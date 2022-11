Viterbese-Gelbison oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tutto pronto al Rocchi per la sfida, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di: ecco di seguito tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lo. Scontro tra media e bassa classifica quello di, con i padroni di casa che sono scivolati in fondo al tabellone, con 11 punti ed all’ultimo posto insieme al Messina, mentre gli ospiti si trovano all’ottavo, con 20 punti, in piena zona play off. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E ...

C'è ancora speranza per la Viterbese Stasera lo sapremo. Stadio Rocchi ore 21, la squadra allenata da Emanuele Pesoli affronta la Gelbison nel turno infrasettimanale ...La Gelbison dopo il pareggio con il Picerno, torna nuovamente in campo per il turno infrasettimanale della 16esima giornata e sulla sua strada trova un'altra potenziale antagonista per ...