Il Paragone | gli atleti e le fonti inaffidabili

Leggi su butac

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ci avete segnalato un post Facebook sulla bacheca di Gianluigi, post che rimanda all’ennesimo articolo sul suo blog. Partiamo da Facebook, con il post che vedete in testa all’articolo. Il post di, con toni e metodi tipici del clickbait, riporta questo testo: “Oltre 1.000 casi tra gli”. La catastrofe denunciata dai ricercatori: “Ecco perché muoiono” Il post diallega al testo un’immagine, che mostra qualcuno sdraiato prono per terra e un’altra persona che lo massaggia sulla schiena. Si tratta del tennista Rafael Nadal e di un suo assistente sanitario. Nadal in quella foto aveva appena subito la frattura della terza costola. Non una reazione da vaccino, non un danno collegato alla pandemia. Usare quella foto per parlare di atltei che stanno male per colpa della pandemia (e ovviamente ...