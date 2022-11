Donna uccisa in casa a colpi di arma da taglio

La Repubblica

... dove un'altraè morta in occasione delle proteste. Questa volta a morire è Mahak Hashemi , ...a manganellate perché portava un cappello al posto del velo: Mahak è l'ennesima vittima in ...... una52 enne di Stalettì ,due giorni prima a coltellate sulla scogliera di Pietragrande. Le tante iniziative - che hanno coinvolto i media tradizionali, il web e i social - hanno anche ... Donna uccisa a coltellate in casa a Milano: l'assassino si è costituito Omicidio nella tarda mattinata di mercoledì a Milano, dove una donna è stata trovata morta all'interno di un appartamento al civico 1 di via Lope de Vega (zona Barona). Tutto sarebbe accaduto intorno ...In un video pubblicato sui social dal fratello, Farideh Moradkhani ha attaccato lo zio e la polizia che sta reprimendo le proteste nel sangue: «Questo è un regime assassino, non è fedele a nessuno dei ...