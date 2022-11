Calcio | Mondiali 2022 La fiducia degli allenatori sull’arbitro Frappart | “Un’ottima cosa in uno sport ricco di sessismo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La notizia è, purtroppo (o per fortuna) a suo modo sconvolgente: domani in Germania-Costa Rica, ultima partita dei gironi, ci sarà una terna arbitrale tutta al femminile guidata da Stephanie. I commissari tecnici delle due nazionali sono stati interpellati sulla questione nella conferenza stampa della vigilia. Hansi Flick: “Hoal 100% in lei e nella sua squadra.merita di essere qui per le sue prestazioni e penso che farà molto bene il suo lavoro”. Ancor più forti le parole di Fernando Suarez: “Ammiro tutto ciò che le donne hanno raggiunto nel corsoanni e questo nuovo passo avanti è, soprattutto in unoin cui esiste il. Questa designazione evidenzia l’impegno delle donne per il successo e ...