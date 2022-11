Sci alpino | Coppa Europa 2022-2023 | Lorenzi e Tschurtschenthaler sul podio nello slalom di Mayrhofen Quarta Sola

(Di martedì 29 novembre 2022) E’ mancata davvero solo la vittoria all’Italiafemminile didi. Una straordinaria prestazione della squadra azzurra, che ha piazzato tre atlete nei primi quattro posti, ma a vincere è stata la svedese Moa Bostroem Mussener, che ha dominato nella seconda manche, ottenendo il miglior tempo in assoluto. Seconda posizione per una bravissima Lucrezia, al suo primodella carriera in. La ventiquattrenne piemontese è risalita dalla sesta alla seconda posizione, chiudendo a 76 centesimi dalla vincitrice. Sulci sale anche Vera, che era in testa a metà gara, ma alla fine ha concluso al terzo posto con 82 centesimi di ritardo ...

... Enrico Dario e Luciano Felisati, ha iniziato l'attività praticando basket paralimpico, a cui negli anni successivi si sono aggiunte altre discipline sportive quali atletica leggera,e ...Sul palco i professionisti con 30 anni di servizio, i neo maestri die i colleghi dello snowboard. L'elenco completo dei premiati: MAESTRI DICON 30 ANNI DI SERVIZIO Andrea Basolo, ...Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...Una delle novità della stagione sciistica 2022/2023 è il NASR Alpine Team Event, ovvero un innovativo circuito di gare che è stato presentato nell'ultima edizione di Skipass Modena. Le iscrizioni sono ...