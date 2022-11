LIVE Olanda-Qatar 0-0

(Di martedì 29 novembre 2022) Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali e i primi verdetti arriveranno dal gruppo A, in campo alle 16. Fari puntati...

L'arriva da leader all'ultimo turno del Girone A contro i padroni di casa già eliminati del Qatar : dopo il pareggio contro l'Ecuador per 1 - 1, agli Orange basta un pareggio per qualificarsi ma ...Con una vittoria si qualificherebbero matematicamente agli ottavi di finale; in cao di pareggio dovrebbero sperare in un miracoloso successo del Qatar contro l'. Le due rappresentative si sono ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Olanda-Qatar in diretta dal prepartita al risultato finale. Martedì 29 Novembre ...LIVE - Classifica girone A con Olanda, Senegal ed Ecuador: punti, gol e cartellini (DIRETTA). Chi passerà agli ottavi di finale