Genoa | striscione dei tifosi a Pegli | “Blessin game over”

(Di martedì 29 novembre 2022) Il tempo di Alexanderalsembra ormai essere finito. Dopo le perplessità della società, che ragiona sul futuro del tecnico dopo la sconfitta di Perugia, anche alcunihanno preso posizione. Presso il centro sportivo Signorini diè infatti apparso unofirmato dalla Gradinata Nord che recita: ““. Nonostante l’esonero appare ormai annunciato, i dirigenti del club sono divisi tra chi vorrebbe continuare a dargli fiducia e chi vorrebbe mandarlo via. Qualora si decidesse per la seconda opzione, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Andreazzoli e Bjelica. SportFace.

