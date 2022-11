Gas | prezzo chiude in netto rialzo a 132 euro

Chiusura in netto rialzo per ilcon l'impatto sugli stoccaggi delle temperature più rigide. Si operatori guardano anche alle mosse dell'Europa sul fronte del price cap. Ad Amsterdam ilsale a 132,3 euro al megawattora, ...... che possono essere quella per la fibra ottica e per la fornitura die luce; richiedere un ... Le offerte potrebbero subire variazioni didopo la pubblicazione.Il presidente Domenichini: "Vanno considerati beni primari e devono rimanere accessibili senza raggiungere prezzi insostenibili. Servono aiuti per ridurre i costi dell'energia per imprese e famiglie" ...Chiusura in netto rialzo per il gas con l'impatto sugli stoccaggi delle temperature più rigide. Si operatori guardano anche alle mosse dell'Europa sul fronte del price cap. Ad Amsterdam il prezzo sale ...