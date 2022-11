Camavinga | «Non voglio fare il sostituto di lusso per tutta la vita | ma devo avere pazienza»

(Di martedì 29 novembre 2022) Il centrocampista del Real Madrid, Eduardo, ha rilasciato un’intervista a Goal in cui ha parlato del suo ruolo di riserva di, spesso in panchina.è al Mondiale in Qatar con la Francia. Gli è stato chiesto se è stato sorpreso di essere stato convocato nonostante lo scarso minutaggio racimolato con il Real.ha risposto: «No, non direi che sono stato sorpreso, ma avevo i miei dubbi. Non sapevo davvero se mi avrebbero convocato, ma ero fiducioso. Certo, mancano delle persone e questo mi ha permesso di essere qui. E quando il mio nome è apparso sulla lista, ero molto felice». Essere unti dà fastidio? «Certo che vorrei giocare tutte le partite, ma la realtà, al Real Madrid è che ci sono buoni giocatori davanti a me. Non posso dire che mi piaccia perché neanche ...

Sulla corsia destra Dragerè al meglio e potrebbe essere sostituito dall'ex Salernitana ...chiede spazio a centrocampo, così come Guendouzi e Fofana. In difesa è quasi certa la presenza ......parte di calciatori in cui il club riponeva grandi aspettative come Hazard e. A gennaio, per questo motivo, Florentino Perez potrebbe intervenire sul mercato. Per la finestra invernale...Con understatement gli inglesi predominano. Non una grande partita Olanda-Senegal. Ecco la media borghesia calcistica di Galles-Stati Uniti di due nazionali che non sembrano destinate ad andare avanti ...I due giovani centrocampisti del Real Madrid Aurelien Tchouameni ed Eduardo Camavinga giocheranno il Mondiale di Qatar 2022 con la Francia ...