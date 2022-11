Addio a Clarence Gilyard | di “Walker Texas Ranger” L’amore per Elena e il figlio Peter

Leggi su dilei

(Di martedì 29 novembre 2022)Jr è morto. Il popolare attore statunitense, che aveva recitato in film di successo come Die Hard e Top Gun, e nel telefilm, al fianco di Chuck Norris, è scomparso all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Si era sposato due volte e aveva avuto cinque figli.diper la mogliee i figli A dare l’annuncio della scomparsa dell’attore, nato il 24 dicembre 1955 a Moses Lake (nello stato di Washington), è stata la University of Nevada, doveaveva lavorato di recente come professore di cinema e teatro. “Il professor G era pieno di luce e di forza. Ogni volta che gli chiedevamo come stava, dichiarava allegramente che era benedetto. Ma in realtà, siamo noi quelli che hanno ...