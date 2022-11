Sorpreso con la cocaina | un arresto a Secondigliano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 58enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: l’uomo è stato bloccato dalla polizia ae trovato in possesso di 524 dosi contenenti circa 160 grammi di. In un successivo controllo nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto altre 116 dosi con 38 grammi della stessa sostanza, un cellulare e 120 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

