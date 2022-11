Mertens & company sono calciatori-figurine | una  generazione sul viale del tramonto Libero

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Belgio è una nazionale di campioni suldel. Un gruppo che ha fallito tutte le occasioni importanti, che puntualmente, quando si trova di fronte ad un momento decisivo della sua storia, va in tilt. Lo scrive, commentando la sconfitta della nazionale di Martinez al Mondiale arrivata ad opera del Marocco. “Neppure Hercule Poirot, l’infallibile detective belga che faceva ricorso alle celluline grigie per risolvere gli enigmi più intricati, sarebbe in grado di spiegare il mistero che ruota attorno alla nazionale belga di calcio, arrivata in Qatar al n.2 del ranking mondiale. Una squadra non priva di ottimi giocatori ma che va puntualmente in tilt quando si tratta di affrontare momenti decisivi nei mondiali o negli europei di calcio. Lo dice la storia: mai una vittoria di pregio ha arriso ai Diavoli Rossi”. Eppure ...

La delusione diAl termine della partita Dries, ex attaccante del Napoli , ha mostrato tutta la delusione per la sconfitta subita. " Siamo molto delusi . Arriva un calcio di ...Chefa ancora parte di un gruppo di magnifici perdenti, perché il Belgio dopo due anni di primato nel ranking mondiale non hanno vinto niente. O vedere quel Koulibaly nel Senegal che mi fa ...Saldi invernali, si parte il 5 gennaio 2023. “Le vendite di fine stagione sono un momento importante per esercenti e consumatori, ci auguriamo che possano dare una spinta ai consumi in una… Leggi ...Belgio-Marocco, beffa per Sabiri: la FIFA ha assegnato il gol del momentaneo 1-0 a Saiss e non al fantasista della Sampdoria La gioia di Abdelhamid Sabiri per il gol in… Leggi ...