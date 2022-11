Coppa Aloj | minuto di silenzio per le vittime di Ischia | vince Sly Fox Cube

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sly Foxsi aggiudica laGiuseppina, messa in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nell’ambito del 51esimo Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli. Le regate sono andate in scena ieri, dopo l’incertezza legata al maltempo di sabato. Prima della partenza è stato osservato undiper i tragici eventi di, cui hanno fatto seguito le due sfide in acqua, svoltesi con un vento di grecale che nella prima prova ha raggiunto i 15 nodi e nella seconda circa 20. I risultati dellaLaè andata al primo classificato nella classe Grancrociera, con Sly Foxdi Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi (RYCC Savoia) che hanno bissato il grande risultato ...

Prossimo appuntamento fissato per il 27 novembre 2022 con laGiuseppina(istituita oltre quarant'anni fa in memoria della moglie del dottor Giuseppe) al RYCC Savoia.... però quella eradei campioni, poi conquistata e ultima, oggi è il torneo inferiore e sembra ... Depositate le memorie, il giudicesi è riservato sulla data del rinvio. Il grecale bacia l'Invernale Coppa Aloj a Sly Fox Cube Sly Fox Cube ha vinto la Coppa Giuseppina Aloj, messa in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nell'ambito del 51esimo Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo di ...