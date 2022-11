Bonus 2023 | quali aiuti saranno cancellati

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Con la prossima Manovra ci? E? Lunedì 21 novembre il Consiglio dei ministri presieduto dal premier Giorgia Meloni ha approvato il disegno di legge di bilanciocontenente misure per complessivi 35 miliardi di euro.Oltre ai principali interventi in materia di caro energia, pensioni anticipate, sostegno a famiglie e imprese, riduzione del cuneo fiscale in busta paga e Reddito di cittadinanza, la Manovra rappresenta anche un utile strumento per capiremisure e, in scadenza nel 2022, nonriproposti il prossimo anno.Analizziamo quindi in dettaglio, dal Super110% a Quota 102,sostegni non ...