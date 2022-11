Scherma Paralimpica | dal 29 novembre via ai Mondiali a Varsavia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 27 novembre 2022)– Scatta martedì l’avventura dell’Italia dellaai Campionati Europei2022. Dal 29al 4 dicembre, infatti, la Capitale polacca sarà sede della kermesse continentale che arriva pochi giorni dopo l’ottima performance della Nazionale azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di Eger, dove è cominciato ufficialmente il percorso di Qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024, all’alba della stagione che condurrà poi al Mondiale “in casa” di ottobre 2023 a Terni. Adesso, rotta su, dove saranno 15 gli atleti italiani in gara. Il coordinatore del settore Dino Meglio e i tre responsabili d’arma, Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, hanno puntato su un mix di atleti, tra giovani in ...