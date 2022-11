La furia del fango di Ischia si porta via anche un neonato | 7 le vittime totali

(Di domenica 27 novembre 2022) I soccorritori stanno lavorando senza sosta da 36 ore a Casamicciola, sull'isola di, dopo che un'alluvione si è abbattuta sul piccolo centro abitato. Ladell'acqua ha travolto case e sospinto verso il mare detriti, auto e tutto ciò che ha trovato sul suo percorso. Sono 7 in tutto i morti accertati della tragedia. La prima ad essere ritrovata è stata Eleonora Sirabella, la 31enne ischitana il cui corpo è stato identificato già ieri. Prima che ilinvestisse la sua casa aveva chiamato il padre che abita a Lacco Ameno, ma non era riuscito a raggiungerla. Ancora disperso il suo compagno. Nel corso della giornata, invece, sono stati trovati i corpi di Francesco Monti di 11 anni e della sorella Maria Teresa di 6 anni appena compiuti. La bimba indossava un pigiamino rosa, ed era sotto il suo letto. Ritrovate ...

... Salvatore Impagliazzo, ancora nella lista dei dispersi, nella zonaCelario, Casamicciola alta . Ladella natura aveva travolto l'abitazione della coppia. Lei è stata trascinata per ...Dopo la frana a Casamicciola , a Ischia , c'è una tragedia che va ad aggiungersi a quella delle vittime, molte giovanissime, per via dellafango che ha travolto le case : è il dramma dei cani rimasti senza padrone . Sulle macerie lasciate davanti ad abitazioni sventrate, nel silenzio di morte l'ululato dei cani rimasti senza ..