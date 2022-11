Serie B 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori

(Di sabato 26 novembre 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 12 agosto i neo promossi del Bari affrontano il Parma alle ore 20:45 al Tardini, dando il via ad un’altra fantastica stagione dellacadetta. Qui di seguito,delle gare e la. LAFrosinone 30 Reggina 25 Genoa 23 Parma 22 Ternana 22 Bari 21 Brescia 20 Sudtirol 20 Ascoli 19 Modena 17 Cagliari 17 Spal 15 Cittadella 15 Palermo 15 Pisa 15 Cosenza 14 Benevento 14 Como 13 Venezia 9 Perugia 8PRIMA GIORNATA VENERDI’ 12 AGOSTO 20:45 Parma-Bari 2-2 (3? Man, 11? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) SABATO 13 AGOSTO 20:45 Cittadella-Pisa 4-3 (27? Masucci, ...

Programmi, Fiction eStasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Calcio, Mondiali: Argentina - Messico , in onda dalle 20 su Rai 1 Blue Bloods (tv), in ...Le pagelle, i voti ed il tabellino di Parma - Modena 1 - 2 , sfida valevole per il primo dei due anticipi della quattordicesima giornata del campionato di/2023 . Il primo tempo si trasforma in un incubo per i padroni di casa. In sette minuti, infatti, gli ospiti vanno a segno due volte prima con il colpo di testa di Falcinelli e poi con il ...PARMA - Il Modena di Attilio Tesser sotto gli occhi di Stefano Pioli espugna il Tardini di Parma e torna a casa con il bottino pieno. Il derby emiliano finisce infatti (2-1), grazie alle reti di ...Big match d’alta classifica al PalaCattani. Domenica alle 18 i Blacks ospiteranno la Pallacanestro Firenze, formazione che occupa il terzo posto insieme a Senigallia e a Fabriano: ...