C N Posillipo sconfitto a Catania | la delusione di Brancaccio

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSconfitta in trasferta per il C.N.che cede al Nuotoper 11-7 nella gara valevole per la sesta giornata del campionato Il primo gol della partita è di Camilleri che porta in vantaggio il, pareggia Stevenson colpendo in superiorità. Segna ancora la squadra di casa con Privitera, Torrisi sigla il 3-1 con l’uomo in più. Torna a segnare la squadra partenopea con Abramson ma i siciliani trovano il gol del 4-2 con, punteggio finale del primo quarto. Il secondo tempo si apre con il gol delcon La Rosa, ilaccorcia con Milicic in superiorità numerica, il Capitano Saccoia riesce a realizzare il 5-4 battendo Caruso. La rimonta rossoverde si completa con il gol di Somma che sottomisura segna la parità ma Camilleri ...

