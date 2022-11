Addio a Irene Cara | premio Oscar per “Fame” e “Flashdance”

(Di sabato 26 novembre 2022), pseudonimo diEscalera, famosa a livello internazionale per le hit “” e “… What a Feeling”, grazie alle quali vinse per due volte l’per la migliore canzone, è morta all’età di 63 anni. Si è spenta nella sua casa in Florida ma non è stata resa nota la causa del decesso. L’annuncio è stato dato sui social dalla sua agente Judith A. Moose: “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di. La famiglia diha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”. Nata a New York, nel quartiere del Bronx, il 18 marzo 1959, ...

