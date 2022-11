Violento incidente a Giugliano | scontro tra auto | una si ribalta Due feriti

(Di venerdì 25 novembre 2022)questa mattina aall’altezza della rotonda della metropolitana, in via Signorelli. Il bilancio è di due, di cui uno trasportato in ospedale. Traffico in tilt e intervento immediato della Polizia Municipale. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Irpinia News

Un impatto moltocon la persona scaraventata a terra e sbalzata per diversi metri sull'... mentre il personale sanitario si è preso carico della persona rimasta coinvolta nel grave. ...Un impatto moltocon la persona scaraventata a terra e sbalzata per diversi metri sull'... mentre il personale sanitario si è preso carico della persona rimasta coinvolta nel grave. ... Violento incidente a Frigento: in due rimangono incastrati nelle lamiere I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare– emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei co ...La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nella tarda serata di ieri 24 novembre è intervenuta a Frigento in contrada Pila Ai Piani, sulla SP 38, per un grave incidente strad ...