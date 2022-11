Cronaca a fumetti di un paese

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una rivista che ha messo insieme «strisce» straordinarie - da Charlie Brown a Corto Maltese ai personaggi di Andrea Pazienza - con firme inaspettate come Umberto Eco. Linus ha rispecchiato inquietudini e nuovi linguaggi tra anni Sessanta e nuovo Millennio. E oggi il suo percorso continua. Posso dire con orgoglio che non avrei immaginato, da ragazzo, quando vedevo spuntare la prima copia di Linus che ebbe fin da subito patina e autorevolezza, che un giorno sarebbe entrato direttamente, come un parente, nella mia famiglia. Nella coraggiosa impresa de La Nave di Teseo, la casa editrice fondata da Umberto Eco e da mia sorella Elisabetta, rientra infatti anche questo mensile, che era nato nel 1965, campione di libertà quando io ero chiuso nel carcere del Collegio salesiano «Manfredini» di Este. Le mie inquietudini, il mio spirito di ribellione che si è configurato come un carattere ...