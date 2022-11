Traffico Roma del 24-11-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità scorrevoli Al momento il grande raccordo anulare per cittadino della 24 brevi code sulla tangenziale est da Largo Passamonti a via Nola in direzione San Giovanni La polizia locale sta segnalando al Tiburtino un incidente in via Cupa all’altezza di via Giano Della Bella ancora uno su via Trionfale all’altezza di via Vincenzo Chiarugi rallentamenti per un incidente precedente su via di Boccea all’altezza di via roccagrimalda fino alle 14 possibili disagi alper una manifestazione in piazza Santi Apostoli Inoltre segnaliamo lavori con disagi tra via di Tor di Quinto e la Flaminia chiuso viale del Policlinico a causa di lavori alle alberature ricordiamo i lavori via Aurelia dove si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via Nicola Lombardi altri ...