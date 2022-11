Rai Tre a Ceppaloni per ‘Tartufo al Borgo’ ospite in due format della rete

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano anche le telecamere di Rai Tre a riprendere la magia di, la città del tartufo bianco, che nel weekend si metterà in mostra in occasionemanifestazioneal. Il programma che interesserà la due giorni del 26 e 27 novembre è ricco di mostre ed artigianato, il raduno di auto e moto d’epoca, oltre ai tradizionali stand gastronomici e la possibilità di degustare selezionate tipicità enologiche e gastronomiche. Intanto, domani mattina (venerdì)con le sue caratteristiche stradine e piazze saràdeldi Rai Tre ‘Buongiorno Regione‘ a partire dalle 7,30 del mattino. Sabato, poi, la cittadina sulle colline sannite sarà scenario anche del ‘Tg Itinerante’ in programma sempre su Rai Tre ...