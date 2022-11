La liberazione di Alessandro Borghi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quando incontroper quest’intervista sono i giorni in cui l’attore italiano sta intensamente girando le scene che andranno a comporre una delle vicende dello schermo di cui parleremo di più nel 2023: la serie dedicata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi.sarà proprio Rocco, ed è Rocco per svariate ore al giorno in questo periodo, con tutto quel che ne consegue: una dieta ferrea, ore e ore di sesso simulato e di nudo pressoché integrale alternate a sessioni di allenamento, e soprattutto un continuo andirivieni fra il proprio essere e la testa di uno degli uomini che ha definito la pornografia degli ultimi 40 anni come praticamente nessun altro. Un andirivieni diventato intenso e quotidiano grazie al fatto che, come mi racconta lo stesso, Francesca Manieri, che ha scritto la ...

RiminiToday

Resistenza di popolo TOMMASODE FILIPPO: Direttore Poletti, da testimone oculare del ... Questo fattore però non toglie nulla alla lotta diucraina. Ad esempio, pensiamo all' ...Il più avanzato èTomasi, il sindaco di centrodestra di Pistoia, che da anni va in piazza il 25 aprile per festeggiare in fascia tricolore ladal nazifascismo, che uccise molti ... Il killer di Landicho: "Non volevo ucciderlo, l'arresto è stato una liberazione" Alessandro Egger si è rifatto prima di prendere parte a Ballando con le Stelle Ecco tutta la verità svelata da una foto.Alessandro Egger e la maestra Tove Villfor sono una delle ... Sta liberando cose diverse. La prima volta è stata la liberazione di tutta la pressione, la novità, è stato un “Ce la posso fare!”. La ...