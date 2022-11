«Gucci è stata la mia casa A questa famiglia allargata va il mio ringraziamento più sentito | il mio abbraccio più grande e commosso»

(Di giovedì 24 novembre 2022) I rumors nell’ambiente si susseguivano da qualche giorno, tanto da uscire nero su bianco su WWD. Dopo l’abbandono di Raf Simons al suo marchio omonimo e i conseguenti dibattiti sul futuro di Miuccia Prada, un altro direttore creativo se ne va. Alessandro Michele non sarà più il designer di: l’addio, annunciato con un comunicato stampa ufficiale dalla Maison del gruppo Kering nella sera del 23 novembre 2022. I lookpiù iconici di sempre guarda le foto Il team creativo di, ha fatto sapere ladi moda, portera? ...

In questo lungo periodo la mia casa, la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata, a tutte le singole persone che l'hanno accudita e sostenuta, va il mio ringraziamento più. Marco Bizzarri, Presidente e CEO di, ha dichiarato: 'Ho avuto la fortuna di incontrare Alessandro alla fine. Alessandro Michele era direttore creativo di Gucci dal 2015. Pare che François-Henri Pinault non sia rimasto soddisfatto dalle ultime performance di Gucci, leggermente al di sotto delle aspettative. Dopo i rumors, arriva la conferma ufficiale: dopo sette anni di incredibili successi, Alessandro Michele lascia la direzione creativa della maison Gucci.