Gazzetta – Mourinho alla Roma | “Acquistare un giapponese? Se costa poco…”

(Di giovedì 24 novembre 2022) 2022-11-24 11:22:15 L’autorevole GdS: Dtournée a Tokyo, il tecnico giallorosso punge: “Abraham è un’eccezione, voleva mettersi in mostra”. E il gm Pinto glissa: “Non voglio perdere il mio tempo parlando di mercato” “Per pensare alle trattative ci sarà tempo, adesso voglio godermi la tournée in Giappone”. Nella sua prima conferenza stampa a Tokyo, organizzata dal The Foreign Correspondents’ Club of Japan, il general manager dellaTiago Pinto ha evitato con cautela l’argomento mercato e – soprattutto – il tema Karsdorp. Una questione che il club vuole cercare di risolvere lontano dalle luci dei riflettori. Una strategia, quella della riservatezza, adottata da Pinto fin dal suo arrivo a Trigoria: “Non voglio perdere il mio tempo parlando di mercato. Magari durante il nostro tour potremo trovare qualche giocatore...

La Gazzetta dello Sport

non perde mai occasione per chiedere uno sforzo alla società e lo ha fatto anche dal ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La...Anche se il presidente della Roma preferirebbe cedere il giocatore, come scrive 'Ladello Sport', in prestito con diritto di riscatto. Mou: "Non abbiamo la forza per comprare dalla Premier. Un giapponese Se costa poco..." Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei giallorossi in Giappone: “I diritti civili in Qatar Viviamo in un mondo libero e penso che tante persone han ...Dalla tournée a Tokyo, il tecnico giallorosso punge: "Abraham è un’eccezione, voleva mettersi in mostra". E il gm Pinto glissa: "Non voglio perdere il mio tempo parlando di mercato" ...