Formula 1 - Il GP di Cina 2023 è a rischio cancellazione

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Gran Premio delladi1 è aa causa delle dure politiche di prevenzione del paese riguardo al Covid-19. Gara a. La1 è uno sport che nella realtà non si ferma mai. Così, già nel paddock di Abu Dhabi, si è iniziato a parlare delle preoccupazioni della prossima stagione. Sul tavolo di Stefano Domenicali c'è una patata bollente, quella del GP dia Shanghai, la cuisembra quasi inevitabile nonostante il silenzio sulla vicenda. Un silenzio ampiamente giustificato, perché c'è ancora un po' di margine per lavorare sulla possibile soluzione. Tuttavia, la politica zero-Covid adottata dal paese cozza molto con le esigenze del circus. Le nuove regole cinesi impongono che ...

L'ultima gara della stagione 2022 di1 è stata anche la tappa finale della carriera nel Circus di Sebastian Vettel . Il quattro ...come miglior risultato un quarto posto nel GP di. Dall'...che ha consentito l'impetuoso sviluppo economico del colosso asiatico, facendolo diventare ... soprattutto nella sua versione maoista, sia tuttora la dottrina piò adatta alla. Quindi ...Ancora polemiche in Cina per le rigide regole di lockdown nelle città dove si trovano positivi: a Urumqi, nello Xinjang, in lockdown per pochi casi su 4 milioni di abitanti, sono morti dieci abitanti ...Un candidato da scegliere, se non alla vigilia del GP del Bahrain del prossimo 5 marzo, quantomeno nel breve volgere di poche gare, magari all'esordio europeo ad Imola, settima tapa dell'attuale ...