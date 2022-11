Cellulare in classe | D’Aprile Uil | “Sì al divieto | ma vigilanza non si traduca in ulteriori incombenze sul personale scolastico”

(Di giovedì 24 novembre 2022) "Come linea di principio penso sia giusto non utilizzare ilinper chattare o come elemento di distrazione per gli alunni. Non vorrei però che lada parte del, sull’utilizzo del telefono a scuola, si traducesse inper quest’ultimo". L'articolo .

Valditara: no ai cellulari inIn ordine c'era stato già un preambolo con avvisaglia: 'Io dico che non si deve entrare incon il. Lo si può lasciare all'ingresso o comunque ......l'obiettivo per quanto riguarda la scuola sarebbe quello di vietare l'uso dei cellulari in... per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono, o altri dispositivi elettronici, ...Valditara dice no ai cellulari in classe durante le ore di lezione: "A scuola si va per studiare non per chattare, lo si può lasciare all'ingresso" ...Niente più cellulari in classe durante le lezioni. E’ la proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, anticipata in un’intervista di Monica Setta, nel programma ‘Il ...