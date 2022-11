Caso Eitan | il nonno verso il patteggiamento | da lui un risarcimento per pagare gli studi del nipote

(Di giovedì 24 novembre 2022) Shmuel Peleg, ildel piccoloBiran, è pronto a risarcire ilper garantirgli l’accesso aglie alle cure. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Peleg avrebbe avanzato un’offerta di 50mila euro, subito accettata dai legali di, il bambino di 6 anni diventato l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, che il 23 maggio 2021 causò la morte di 14 persone. Oggi si è svolta davanti al gup di Pavia, Pietro Balduzzi, la prima udienza preliminare a carico di Peleg, accusato – insieme al suo autista – di sequestro aggravato, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita del passaporto. I fatti contestati risalgono a settembre del 2021, quandoancora non si era ripreso completamente dalle ferite che aveva riportato ...

