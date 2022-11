Tiscali | cda delibera di sottoporre ad assemblea aumento capitale di 60 mln

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Nella serata di ieri il CdA dihato diall'approvazione dell'l'attribuzione all'organo amministrativo di una delega: ad aumentare ilsociale a pagamento per massimi 60.000.000 di euro, nonché ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società per un ammontare massimo di 60.000.000 di euro. Il Consiglio ha conferito all'amministratore delegato, Davide Rota, appositi poteri affinché convochi l'dei soci entro il mese di gennaio 2023 nel rispetto delle forme previste dalla legge. E' quanto si legge in un comunicato di

SoldiOnline.it

