Strada in salita per l’Ue sulla Capacità di bilancio centrale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Accetteranno i governi dei 27 Stati membri dell’Unione europea di cedere alin quanto Ue parte delle loro risorse per creare unadi(Cbc)? Si tratta di un nodo politico chiave di cui si parla da quando è stato firmato il Trattato di Roma, ora di grande attualità a ragione sia della stagflazione in Europa sia del quadro economico internazionale. Da qualche giorno, circola una proposta presentata in un lavoro di Marco Buti (Capo di gabinetto del Commissario Paolo Gentiloni) e di Marcello Messori (Luiss). Si tratta di una proposta redatta in quanto studio del Centre for Economic Policy Research e che, quindi, non coinvolge la Commissione delo altre istituzioni. È oggetto di seminari e discussioni in queste settimane. Quindi, vale la pena conoscerne i punti ...