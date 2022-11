Messi malissimo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Finalmente qualcosa da ricordare che non sia legato alle questioni politiche e fuori dal campo: lo storico crollo dell'Argentina contro l'Arabia Saudita entra di diritto nella galleria (ristretta) delle sorpresissime da Mondiale. Anche tra venti o trenta anni se ne parlerà così come si parla ancora oggi della nostra Corea del Nord (1966) o del colpaccio del Camerun sempre contro gli argentini nel giorno del debutto di Italia '90. Allora Maradona e soci si arrampicarono sino alla finale dell'Olimpico e, dunque, non è detto che il torneo dell'Albiceleste sia stato compromesso dagli arabi, però è un dato di fatto che da qui in poi perci saranno solo finali anticipate. La prima sarà contro ilco e non sarà una passeggiata di salute: è molto più forte dell'Arabia Saudita e corre uguale, se non di più. La Pulce non può permettersi un fallimento ...