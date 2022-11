Marocco-Croazia 0-0 LIVE | Lovren a un passo dal gol | salva Amrabat sulla linea

Bene anche l'Ecuador, davanti con gli Oranje GUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR LIVEGIRONE A OLANDA : 3 punti (differenza reti +2) ECUADOR : 3 punti (differenza reti +2) ...AL KHOR (Qatar) - Il quarto giorno del Mondiale di calcio in Qatar si apre con la sfida iniziale del gruppo F, che mette di frontenell' Al Bayt Stadium , impianto che ha già ospitato il match inaugurale della kermesse iridata, domenica scorsa. La formazione africana si presenta con una formazione interessante, ...Inizia il Mondiale in Qatar 2022 per Croazia e Marocco. Il commissario tecnico Dalic inserisce una squadra con Brozovic e Vlasic, con Kramaric centravanti e Perisic sulla fascia sinistra. Qatar 2022 - ...Al-Khor, 23 nov. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Marocco-Croazia, match valido per il gruppo F dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento all'Al-Bayt Stadium di Al Khor.