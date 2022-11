Jim Carrey voleva realizzare un found footage horror sul set di Scemo e più scemo

BadTaste.it Cinema

Oppure ancora gli approfondimenti dedicati a Sonic e al suo antagonista Robotnick, interpretato da. Passando poi al secondo capitolo del franchise, qui troviamo oltre ai canonici ...A interpretare il perfido ladro di Natale è, che ne combina di tutti i colori (WEBPHOTO) Non esiste vigilia di Natale senza la visione di "Una poltrona per due" (1984). La commedia di John ... Jim Carrey voleva realizzare una versione in stile horror found footage di Scemo & + scemo I registi di Everything Everywhere All at Once raccontano di quando Jim Carrey li contattò con una strana proposta dal set di Scemo & + Scemo.Una settimana da Diavolo (o ufficialmente "Brucifer") è il sequel mai realizzato dell'iconico film del 2003 con Jim Carrey e Morgan Freeman ...