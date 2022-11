Il vice campione olimpico si riveste di argento

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La stagione di Coppa del Mondo è iniziata anche per la squadra di sciabola. La prima prova, infatti, si è svolta ad Algeri dal 10 al 13 novembre. Per l’occasione il CT livornese Nicola Zanotti ha convocato i seguenti atleti. Per la sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Senza i titoli mondiali Piloti e Costruttori in palio e con il solo ruolo didel mondo da assegnare, la gara di domenica ad Abu Dhabi si è trasformata in una totale celebrazione del quattro voltedel mondo Sebastian Vettel , giunto all'ultima recita di ...Con la seconda Sauber - Ferrari ha proseguito la propria esperienza al volante di una vettura di F1 il francese Theo Pourchaire ,della F2, poi la Haas - Ferrari del tester Pietro ...Dalic si affida all'esperienza di Perisic e Modric nella gara d'esordio del gruppo F. Nel tridente spazio anche a Vlasic. Ci saranno anche Brozovic e Kovacic. Regragui manda in campo tutto il suo pote ...Con i Mondiali che hanno preso il via, le squadre di club stanno già pianificando quella che sarà la ripresa dei campionati, rivolgendo più ...