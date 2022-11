Guerini-Bonaccini vs Borghi-Schlein Lite sul Copasir congresso

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lo scontro per la presidenza delanticipa lo scontro che andrà in scena all'inizio del prossimo anno alle primarie e aldel Partito democratico. La poltrona, che spetta all'opposizione, è delicatissima perché dal comitato parlamentare di controllo sui Servizi Segreti passano tutte... Segui su affaritaliani.it

... Stefano: dopo aver definito la manovra "insufficiente, sbagliata e iniqua", dice: "Bene ... Il Pd la vuole per l'ex ministro della Difesa Lorenzo(o, ma è meno probabile, per Enrico ...Niente correnti dicema intanto la corrente Base riformista (formata dagli ex renziani guidati da Lotti e) ha già annunciato la propria convinta adesione. Ed è un fatto politico che ...Lo scontro per la presidenza del Copasir anticipa lo scontro che andrà in scena all'inizio del prossimo anno alle primarie e al congresso del Partito democratico. La poltrona, che spetta all'opposizio ...Congresso del Partito Democratico. Stefano Bonaccini è ufficialmente in campo. Ecco chi sta con lui. E chi attende Elly Schlein. I posizionamenti.