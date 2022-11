Fabio De Felice presidente del Comitato tecnico-scientifico di NOI Next Open innovation

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 novembre 2022)De, fondatore di Protom e docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, è il nuovodeldell’Associazione NOI (). “Sotto ogni punto di vista il futuro del genere umano – afferma il professor De– passa per un uso oculato e sapiente delle tecnologie. La sostenibilità ambientale, economica e sociale non si raggiunge senza il supporto fondamentale di sistemi come l’intelligenza artificiale. Una prospettiva del mondo aperto e innovativo – continua il founder di Protom – ha bisogno di una transizione incardinata nelle prerogative della digitalizzazione. Anche le città del futuro dove si concentra ...