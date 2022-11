The Walking Dead è nonmorto | viva The Walking Dead

Sky Tg24

Nonostante la chiusura della serie madre l'universo diDead prosegue grazie agli spin - off dedicati ad alcuni personaggi celebri dello show. Uno dei più attesi èDead: Dead City , che riporterà Maggie e Negan sul piccolo schermo. ...Nell' episodio finale della serieDead i fan hanno assistito alla morte di uno dei personaggi principali e Greg Nicotero ha ora rivelato i retroscena del tragico evento. Non proseguite con la lettura se non volete ... The Walking Dead, gli attori svelano cos'hanno rubato dal set Durante i giorni dedicati alla Active Week, dal 25 al 30 novembre 2019, gli abitanti del quartiere potranno vivere in contesti a loro familiari esperienze nuove come il walking lunch o una lezione di ...Ecco il teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off della serie The CW con protagonisti i personaggi di Maggie e Negan.