ilGiornale.it

Come tutte leminestre di verdura, anche la ribollita diventa sempre più gustosa ogni volta ... Nessuna reazione degna di nota per i padroni di casa: troppa sterilità e zeropericolose ...Finale batticuore con tantefallite dai sudamericani ma era destino. Battuto 2 - 1 il ...generosamente grazie al Var per una spinta su Paredes sia stato un po' severo attiene adstorie. ... "In altre occasioni...". Botta e risposta tra Meloni e i giornalisti Vibranti proteste dei giornalisti che chiedevano più tempo alla Meloni per le domande, nonostante il premier avesse impegni esterni: "In altre occasioni meno assertivi" ...