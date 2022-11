Di Marzio | “Thuram piace all’Inter | ma c’è un problema”

(Di martedì 22 novembre 2022) Aumenta l’interesse dell’Inter per il francese Marcus, giocatore del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel giugno 2023. Foto: GettyInter Calciomercato In passato il francese era stato accostato, ma a causa di un infortunio i nerazzurri preferirono ripiegare su Correa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di, l’arrivo diè probabile più per l’estate a parametro zero che nella sessione invernale di mercato. Tuttavia, i nerazzurri dovranno fare i conti con la concorrenza agguerrita del Bayern Monaco, ma anche di Milan e Juventus. Marco Lovero

