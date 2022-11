Dalla Turchia | l'Inter punta un obiettivo del Napoli per il centrocampo

(Di martedì 22 novembre 2022) Non c'è solo ilsu Ferdi Kadioglu: secondo il portale turco Aspor.com, anche l'segue conesse il centrocampista...

Ihattaren è stato arrestatopolizia olandese che ha fatto irruzione nella sua casa di Utrecht ...00 Moldavia - Azerbaigian 1 - 2 18:00 Polonia - Cile 1 - 0 18:00- Scozia 2 - 1 Visualizza ...I principali parametri di riferimento riportatisegretaria del Tesoro statunitense, Janet ... come ha fatto notare la, che dall'1 dicembre richiederà che le petroliere mostrino i ...Il figlio di Hunkar (Vahide Perçin) perderà le staffe, non appena sua moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) dopo essere scappata dal tetto coniugale, troverà rifugio nell’abitazione del suo ex ...Celal Sayar, 39enne, è stato letteralmente trapassato dalla pesante spranga mentre lavorava a Giresun, città della Turchia ...