Uomini e Donne | commenti a caldo 21 11 2022

"Glispenderanno di più delle(circa 280 euro, contro i 234 della popolazione femminile) e la generazione dei "Boomer " sarà come sempre la più generosa viste le maggiori disponibilità ...Un tempo questie questeavevano reso la nostra città una delle capitali teatrali più straordinarie d'Europa. Ora, qualsiasi esibizione deve essere attenta per non offendere i sentimenti ...Trieste, 21 nov - "La santa messa celebrata oggi da monsignor Crepaldi nella cattedrale di San Giusto di Trieste in occasione della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, ha rappresentato..Nell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì abbiamo lasciato Riccardo Guarnieri furioso nei confronti di Alessandro Vicinanza, il nuovo ...